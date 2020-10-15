【add名人時尚】艾蜜莉重本造型　穿梭法美

人氣美劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris） 集各家大成，以時尚之都巴黎為背景，明sell靚人靚衫靚景。劇中的造型由造型師Patricia Field和法國服裝設計師Marylin Fitoussi聯手炮製，落重本每集換足近20套衫。觀眾和時裝媒體卻反應兩極，先不論小職員、女主角莉莉歌蓮斯（Lily Collins）如何日日名牌穿上身，在卵石路上穿高踭鞋，雖然劇中大牌子全出動，兼向經典時尚電影致敬，但也有不少「失手」的造型。

【醒神】

最愛立體裙

值得一讚的禮服造型是出自巴黎設計師Stephane Rolland之手。白色單肩高訂禮服充滿立體感，裙襬像百合花花瓣般飄起，恍如藝術般精緻典雅。莉莉曾說過這是她在劇中最喜歡的造型之一，Stephane Rolland最後也把這高訂送給了她。

氣質小黑裙

老佛爺Karl Lagerfeld曾經說過：「一條Little Black Dress永遠不顯過度打扮，也不至疏忽打扮。」 在第6集莉莉穿上美國設計師Christian Siriano的高訂設計，平口露肩A Line連身裙剪裁利落高貴，外搭毛毛披肩，無論造型或妝容都明顯地是向柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）致敬，純以耳環點綴和水晶頭飾，更顯氣質。

綠撞綠討好

被指是參考了《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）中女角Andrea Sachs的造型，莉莉在劇中穿了三件綠色外套，第5集以Influencer身份出席Duree活動時所穿Chanel的外套最好看，綠色格紋連身裙和圓頂禮帽互相映襯，再靠絲巾在頸部勾勒出亮點，知性大方。

美式風影子

剛到埗巴黎時，莉莉的造型明顯偏向美式風格，丹麥品牌Ganni的黃色印花絲質吊帶背心和半截裙甚有《色慾都市》（Sex and the City）中Carrie Bradshaw一角的影子，再以rag & bone窩釘皮帶飾出腰身，配搭Patricia Field塗鴉手袋，襯到絕。

搶色夠養眼

迷人的Pink Lady造型並不容易駕馭， 莉莉在桃紅的Kenzo大褸和Chiara Ferragni牛仔短裙之間，以Sandro格紋冷衫平衡造型感，不會全淨色那麼單調；再以同色長襪襯托Christian Louboutin高踭鞋，恰到好處地搶眼。

貴配飾提鮮

劇中除了名牌造型外，也會玩hi-lo混搭。第6集莉莉以針織外套襯格紋短裙，輕帶學院風氣息，再加件Zara紅白格長外套，增加層次感，Stuart Weitzman過膝長靴讓比例看起來更好，Burberry格紋圓帽和Chanel羊毛拼皮Flap Bag則有畫龍點睛之效。

【失手】

印花胡亂碰

關於印花出事的造型，造型師喜歡以搶眼的印花硬碰硬，本身網織背心和喱士上衣的組合已經奇怪，風格完全不搭，再加頂印花牛仔帽，被觀眾笑問：「是否得罪了造型師？」

過量八種色

當美式品味撞上法國時尚，劇中有不少pattern-on-pattern的造型都讓人摸不着頭腦。像莉莉不幸踩狗屎的那一幕，她穿上美牌Dope Tavio拼貼連身裙，設計將紅白間條、印花、迷彩和桃紅色喱士拼在一起，本來已經有點too much，再搭配同樣搶眼的Chanel天藍色外套和綠松色圓形手袋，身上有超過八種色調，令人看得眼花繚亂。

涼鞋不搭調

在最後一集， 莉莉以Off-White印花黑色連身裙參加時裝周，搭配同款羽絨外套，再加每集都會出現的貝雷帽，本來尚算型格，不過其羅馬涼鞋就成為敗筆，造型上冷下熱，格格不入。

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