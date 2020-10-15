武肺無阻吸金丨GFriend拍片宣傳月底線上演唱會 子瑜晒香肩飄女人味

今年武漢肺炎肆虐全球，一眾韓星的海外演唱會都要喊停，紛紛改以網上直播的新形式開騷吸金，女團GFriend亦宣佈將於本月31日舉行首個網上演唱會「2020 GFRIEND ONLINE CONCERT GFRIEND C:ON」。演唱會的門票早已開售，GFriend亦特地拍片為網上直播騷宣傳，表示為fans準備了多首歌曲，現時正努力練習，務求表現出完美的舞台給大家，並自爆會在演唱會上透露即將推出的新碟的內容，令fans大呼期待。

另外，女團TWICE亦即將攜新碟《Eyes wide open》回歸樂壇，組合所屬的JYP事務所早前公開了9位成員的預告相，只見今次組合以成熟風格示人，跟以往的甜美風格顯得十分不一樣。而JYP今日亦公開了台灣成員周子瑜的新相，只見她穿上平胸黑色連身長裙出鏡，大騷香肩散發女人味，而另一張相中就以特別的眼妝示人，引起熱議。

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