陳嘉桓早知余香凝拍拖 瘦身成功絕緣黃宗澤

陳嘉桓（Rose）今日以活動大使身份，到灣仔出席獅子會「第二屆十大傑出關愛學生選舉」。曾與余香凝（Jennifer）合作的Rose表示，與Jennifer不是很熟絡，她亦是透過新聞才知悉對方宣佈結婚，Rose說︰「我都係睇新聞先至知，之前同佢傾偈，一路知佢好想好快組織家庭，同佢有分享養生減肥貼士。未見過佢男朋友，知佢有拍拖但係冇見過，突然間爆出嚟咁嘅喜訊，有冇bb咁就唔知喇。我哋有傾將來嘅嘢，但係冇傾湊仔經咁遠，淨係知佢好想結婚。」

比余香凝大1年的Rose，被問到會否羨慕對方，Rose說︰「以前都想早啲結婚，我而家都冇諗呢樣嘢，始終搵另一半真係好難，搵一個啱嘅係好難，我冇特別強求呢樣嘢，畀心機做嘢先。自己冇set一個結婚嘅時間，自己有個細佬細b，想玩小朋友嘅目的我已經做到，身邊朋友年齡層已經係已婚，好難介紹男朋友畀我識。」

身形明顯纖瘦不少的Rose表示，最近轉變飲食模式，斷食米飯及澱粉質，體重明顯下降，Rose說︰「食好多肉同菜類似生酮，自己唔係好接受到吸收咁多油份 ，澱粉質同飯一定唔食得，自己一向好鍾意食飯，惟有控制自己，亦唔飲汽水同酒精，最肥嘅pizza、炸雞唔食得，一般藝人唔食嘅嘢我最鍾意食，初頭戒口都有發脾氣，細b經常喺我身邊食好多零食，我冇得食，我同細b好鍾意食燒賣，我哋可以兩個人蒸20粒嚟食。」

快將踏入28歲的Rose表示，自己入行多年，終於見到自己進入一個較好的狀態，Rose說︰「比起高峰期140磅瘦咗10幾磅，就嚟接近我身高標準體重，而家125磅多啲，以前一次食十幾隻大閘蟹，而家食三隻就夠。」雖然瘦身成功，朋友亦讚Rose瘦了，但她表示沒有追求者。至於黃宗澤有否讚賞，Rose說︰「點解成日將我同佢連繫上，佢無端端點會讚我，我哋嗰陣開工拍嘢間唔中聚下餐，後尾都冇，疫情同好多朋友都少見咗，冇乜特別聯絡，下個月自己都生日，自己唔係細要努力做啲嘢。」

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