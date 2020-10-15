具荷拉生前遭舊愛用性愛片威脅 大法院裁定崔鐘範偷拍罪名不成立

韓國女團KARA前成員具荷拉，去年11月24日在家身亡，終年28歲。具荷拉生前遭前男友崔鐘範用偷拍的性愛影片威脅，於去年8月的一審中，崔鐘範被判有期徒刑一年半、緩刑三年執行，不過其性暴力嫌疑就不成立。於今年7月進行的二審判決中，崔鐘範被判入獄一年，但有關他涉嫌非法拍攝一項仍被判無罪，因此具荷拉的家屬就上訴至大法院。

今日韓國大法院就進行終審判決，宣佈維持二審的判決，判處崔鐘範有期徒刑一年。於今日的終審判決中，法官認定崔鐘範毆打、威脅具荷拉的罪名成立，但對崔鐘範涉嫌偷拍性愛片一項，就作出了與一審和二審相同的無罪判定。

具荷拉的哥哥具浩仁（音譯）對於大法院的判決作出回應，表示：「在戀人關係上，默認的同意和痛苦的忍受是兩回事，但這次判決似乎沒有考慮到戀人關係的特殊性，對此感到遺憾。但畢竟這是大法院的判決，我尊重和接受。」

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