郎朗與細他12年索妻結婚一年造B成功 ：等待家庭音樂會的小聽眾

現年38歲中國知名鋼琴家郎朗去年6月，忽然在網上自爆與細他12年、同是鋼琴家的德韓混血兒吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）結婚，二人婚後恩愛，更齊參加大陸真人騷放閃，當時他坦言婚後生活不理想，因為雙方忙於工作，相處模式不同，未有時間「好好相處」，而郎朗媽媽在他們結婚僅4個月已催生BB。

今日二人在微博齊出帖文，公佈有BB，二人貼了一幅鋼琴的畫作，當中有一名BB在地上聽音樂，吉娜愛麗絲在帖文留言：「興奮地等待家庭音樂會的小聽眾」，而一分鐘後，郎朗亦貼出同一幅畫作留言：「興奮地等待家庭音樂會的小聽眾too」。二人結婚一年多即告造人成功，不過就未有詳細在帖文交待陀B幾多個月，有網民提議BB的名字叫「喜之郎」，亦有不少網民留言：要有一位集美貌才華於一身的小王子了」、「未來的音樂家」等。

二人去年6月更在法國凡爾賽宮舉行婚禮，當時郎朗的好友周杰倫更去到當地出席婚宴，聯合演奏一曲《青花瓷》，場面盛大，而吉娜愛麗絲的外貌及身材被不少網民關注，大讚擁有超高顏值及魔鬼身材，擁有豐滿上圍及不合理的21吋小蠻腰，被網民指她是「真人版Barbie」。

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