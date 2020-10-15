曾華倩九龍城巧遇發哥 感恩36年前合演《新紮師兄》續集

發哥周潤發熱愛行山，不少網民都試過在不同行山路徑撞過他，一向親民的發哥每次都會有求必應，揸機和大家合照。不過若然你唔好行山，亦可以到九龍城碰碰運氣，事關發哥作為九龍城地膽，又經常出沒街市，要巧遇他，都相當大機會。過往唔少藝人都成功捕獲發哥，昨日就輪到曾華倩晒和發哥合照，並留言說：「哈哈，終於在九龍城遇見發哥了！對上一次真不知道是幾多年前遇過。但發哥仔仍然是個男神，華倩妹今天開心死了！」只見她輕挨着發哥的膊頭，親暱地對着鏡頭影相。

其實曾華倩和周潤發早在1984年已合作拍過《新紮師兄》續集，當年這套電視劇雲集多位現時已上晒神枱的紅星，除有發哥外，還有梁朝偉、劉青雲和劉嘉玲等，當時剛由訓練班出來的曾華倩只得20歲，在劇中飾演梁朝偉的老婆，拍《新紮師兄》續集時，二人正值拍拖階段，可謂寓拍劇於拍拖，至於當年30出頭的發哥，在劇中飾演梁朝偉從大陸來港的孻叔，劇中他還和Big Boss任達華爭三嫂戚美珍。雖然曾華倩和發哥在劇中並非經常同場，但有幸多年後再撞到發哥的她亦感恩說：「有幸在《新紮師兄2》合作過呢！」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！