狗仔出更丨68歲「粉紅控」狄波拉嬌艷出巡 老公愛錫20年如一日

68歲的狄波拉經歷兩段婚姻，跟前夫謝賢維持朋友關係，與現任老公江耀城（鬍鬚Kong）結婚20年，恩愛如昔，兩夫婦不時被影到拍拖出巡，長年有愛情滋潤的拉姑，不論心境和打扮都十分年輕，日前兩人現身金鐘濕平，拉姑變身粉紅pink lady，配上粉紅豹紋口罩襯到絕。

當日下午約4時許，一身粉紅運動look的拉姑，戴蝴蝶結頭箍現身，還做足防疫措施，戴齊口罩、眼罩和面罩三重保護，反而老公就隨意得多，只是戴上口罩而已；兩人在商場嘆完下午茶後，拉姑就濕平癮發，與老公到1樓window shopping，之後去逛時裝店，再去行貴價家品店，睇杯、碟、蠟燭，揀中心頭好就由老公埋單，之後兩夫婦離去。

鬍鬚Kong退休前是機師，在飛機上跟拉姑初次邂逅，對美艷動人的拉姑一見鍾情，但當時鬍鬚Kong是有婦之夫，覺得兩人有緣無份，直至其後各自離婚後又再重遇，兩人才決定在一起。

同日傍晚6時許，拉姑和鬍鬚Kong離去不久，她的好友陳淑芬就帶媽咪到商場買手袋，陳太的媽咪年紀大要坐輪椅出入，有傭人專責照顧陳媽媽，一行四人大約逗留半小時離去。

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