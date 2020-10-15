河國榮14歲愛犬QQ肺癌離世：佢陪我哋已有8年

55歲演員河國榮在2000年開始收養狗狗，最高峰時期家裏有13隻愛犬，一直細心照顧陪伴狗狗，愛犬因年老或疾病問題，他都盡力醫治牠們，把每一隻愛犬視為自己的子女，對毛孩不離不捨，承擔昂貴醫療費用，隨着時間的流逝，部份收養的狗狗已逐一離開人世，目前只剩QQ及CoCo。

可惜愛犬QQ今早因病離世，河國榮今早在IG貼出合照：「今朝因為肺癌引致缺氧而走咗。佢今年14歲。佢陪我哋已經有8年。超級乖！好掛住你QQ ！」其實河國榮於今年1月稱愛犬QQ在腳部患骨癌：「今日同佢吊藥水將佢骨枯嘅進展盡量拖慢，如果不幸因為骨枯而行路嘅時候骨裂，就可能會劇痛而止唔到痛。」不少網民當時留言安慰河國榮並祝福愛犬QQ，今日再傳出噩耗，許多網民也留言安慰河國榮，同時指「QQ一直在你的心中，牠永遠和你在一起。願QQ一路好走」。

河國榮1987年從澳洲來港發展，在香港生活33年，2008年離開TVB，之後有拍廣告、演舞台劇等，曾隨周潤發到Hollywood，教發哥英語，2017年患基底細胞癌，其後又因心律不正，先後做兩次手術，加上醫治愛犬的醫藥費等，欠下朋友和卡數逾80萬，現時事業又受疫情影響，半年來沒收入，可謂雪上加霜。

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