謝高晉夢想開動物cafe 拍MV晒拉花技巧惜撻Q

現役籃球員兼樂壇新人謝高晉(Andrew)，今日邀請了正在箍牙的杜小喬為新歌《慢播》去到尖沙嘴拍攝MV。謝高晉在MV及現實中一樣喜歡小貓，他表示曾養過6隻貓，夢想擁有一間屬於自己的動物咖啡館，是次邀請杜小喬擔任女主角，飾演其女友，Andrew在MV中飾演咖啡店長，更為拍攝MV而學習了一星期「拉花」，他希望藉MV故事，喚醒大眾對小動物的關愛及鼓勵領養。Andrew表示經過一星期學習過程，最終亦未能親手拉出「貓咪」圖案，要請槍代勞。

Andrew與杜小喬曾於金像獎合作而認識，今次特別邀請對方在MV中飾演情侶，對於有否感情親熱戲，他說：「冇親熱，唔會可惜，故事講我哋鍾意小動物，仁愛之心。」Andrew前後養過6隻貓，一些因年老病逝，而杜小喬則養了1隻貓，二人見面時交換養貓心得，小喬說：「我而家箍緊牙，等過多幾個月可以再揾Andrew合作。」

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