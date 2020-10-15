生田斗真蒲吧慶祝生日 蘭花手向友人道別

日本男星生田斗真於今年6月1日與秘密拍拖五年的演技派女星清野菜名閃婚，本月7日是生田的36歲生日，他在生日當日就被影到着到全身黑色兼戴上黑色口罩，與老婆到蒙古羊肉料理餐廳及蒲吧慶祝，其間還施展「蘭花手」向友人道別。

生田斗真於生日的黃昏時份與清野及另一名男性友人到蒙古料理店嘆羊肉，有指兩人不在家中玩煮飯仔慶祝的原因，是因為昨日是清野的26歲生日，而生田又剛巧要到大阪演出舞台劇，所以兩人才安排一同與友人慶祝。生田和清野吃完晚餐後，到附近一間酒吧直落，其他好友亦陸續到場。大約凌晨1時，眾人才從酒吧步出，未知曾經參演變性人電影《當他們認真編織時》的生田是否未能抽離角色，竟然以蘭花手向友人道別。兩人的友人爆料，指生田和清野其實想盡早生小孩，但因為清野主演的電影受到武漢肺炎疫情影響，尚未知何時開拍，所以暫時將生仔計劃擱置。

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