武漢肺炎丨杜汶澤下月開騷得五成觀眾入場冇錢賺 堅決：唔X延

杜汶澤最近閉關為下月6場的talk騷《Stand Up Hong Kong 香港企硬》積極準備，雖然暫停每周的網上直播節目，但他仍不時在社交平台「現身」，分享日食40隻蛋的「地獄」餐單、操肌及綵排照片。

由於武漢肺炎疫症持續，政府規定所有現場表演的公眾娛樂場活動，只能讓50%觀眾入場座，因此阿澤今日在其網台的IG及facebook宣佈最新安排，未能入場的半數觀眾，將可憑票於順延一周的同時段到場睇騷。如觀眾要求退票，可由明天開始至月底（10月31日）到快達票辦事處或九龍灣國際展貿中心的快達票售票處進行退票。

阿澤在片中表示公司團隊早已表明，只有五成觀眾入場冇錢賺，提議延期，但他說：「我哋又唔係施政報告，延咩期啫？加上我哋份稿寫得咁好，又唔使重作，唔Ｘ延！」阿澤指自己是表演者，向大家提供娛樂是他的本份，亦自嘲因為已收酬勞所以會繼續做。他表示不介意大家退票，但鬼馬說：「好多囡囡話買唔到飛，你哋退咗嘅飛，我係會拎返出去賣嘅。」不少網民即留言問「邊到仲有飛，想要」、「不割蓆，不退票！」亦有網民大讚阿澤安排恰當，是有信譽、有擔當的表現。

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