紅爆全球的韓國人氣男團防彈少年團（BTS），在各地擁有大量ARMY（BTS歌迷稱呼），上周他們獲頒表揚促進韓美關係的獎項，成員RM發表得獎感言時因提及韓戰，誰料觸怒內地小粉紅的玻璃心，批評其感言涉嫌辱華。事件連日不斷發酵，近日由BTS代言的多個品牌廣告於內地網站及社交平台先後下架。不過，BTS則獲其他國家ARMY力撐，難怪他們所屬Big Hit事務所「未驚過」，更打算追究內地影音平台涉上載BTS演唱會的侵權行為，力爭到底。

韓男團BTS上周三（7日）獲得由The Korea Society主辦的「James A. Van Fleet Award」，獎項頒給促進韓美關係的人或組織，他們發表得獎感言的片段中，隊長RM提及：「今年是韓戰70周年，這也讓The Korea Society今年的年度晚會特別有意義。我們會永遠記得這段我們兩個國家共同經歷，以及無數男、女犧牲的苦痛歷史。」內地網民批評RM感言是感謝美國，竟指BTS不了解「抗美援朝」歷史，不尊重在韓戰中犧牲的中國人，直指BTS涉嫌辱華，叫他們「滾出中國」，BTS的內地fans更揚言：「國家面前無偶像」，要跟組合決裂。

中韓外交部罕有回應欲降溫

連日來事件不停發酵，近日由BTS代言的韓國品牌三星、現代汽車以及運動品牌FILA，相繼把他們的廣告於內地網站下架，內地網民隨即讚好：「BTS損失慘重，活該 」、「估計道歉視頻已經在路上了，到時候你會原諒他們嗎？」事件亦引來中、韓官方關注，中國外交部發言人趙立堅大前日在記者會上表示有留意事件，但他一反「戰狼外交」本色，並無任何抨擊或表態，僅說：「以史為鑑、面向未來、珍愛和平、促進友好，應該是我們共同的追求。」而韓國外交部同樣前日在發佈會上，指不應影響到中韓國民互相理解、今後韓國政府亦會繼續努力為發展中韓關係及增進兩國友誼而努力，但兵務廳廳長同日回答議員提問時，則指內地網民的說法讓人感到不舒服，認為BTS的言論鼓舞人心，未有辱華意思。內地官媒《環球時報》昨早報道BTS事件時，指出有韓媒抨擊內地網民反應過度；甚至是「過激的愛國主義表現」等。

黃之鋒：民族主義令人擔憂

事件似乎未有影響BTS所屬事務所Big Hit今日在韓國上市的安排，曾有投資人擔心BTS風波會影響到Big Hit上市股價，但有分析卻指BTS已是世界級組合，多年來着重歐、美及東南亞等市場，未有太過依賴內地市場，相信沒大影響，而BTS近日亦繼《Dynamite》，BTS前日再以《Savage Love（Laxed – Siren Beat）》Remix版再奪美國Billboard Hot 100冠軍，足證人氣依舊爆燈。而Big Hit更似乎「未驚過」，據聞他們正打算採取行動追究內地影音平台Bilibili疑涉侵權行為，因網站非法上載BTS在上周六及本周日在首爾舉行的《Map of the Soul ON:E》演唱會，此兩日演唱會於網上直播，獲191個國家地區、吸引近100萬人收看。前日有報道指Big Hit接受媒體訪問時表示，近日BTS演唱會視頻在內地視頻網站上非法上載，稱內地嚴重侵犯韓國的文化信息著作權，還稱內地網友近日將BTS發表的感言指為政治言論，令人「哭笑不得」。

另歐、美及亞洲等地BTS的ARMY亦集合起來守護偶像，引起反華情緒及聲言抵制，更有人用「Ugly Chinese」來形容內地網民，韓國網民亦還擊稱：「BTS說的沒毛病，我們不需要中國fans。」另外，前香港眾志秘書長黃之鋒大前日於twitter力撐BTS，昨日他再發文提到今次事件顯示中國民族主義升級，中國與國際的緊張關係亦令人擔憂，提出所有企業都必須考慮將市場多元化，以防因過度依賴單一地區而陷入危機。雖然中、韓外交部的回應以及Big Hit的態度令內地網民認為被無視，更加怒火中燒，但面對國際ARMY的連串反擊，內地官方即刪除大批網民抨擊BTS的留言及《環球時報》早前的相關報道，似欲為事件降溫。