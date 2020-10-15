渡邊直美兩片香港輪流上 《新解釋‧三國志》油畫海報霸靚位

47歲日本男星大泉洋主演的笑片《新解釋‧三國志》，將於12月11日在日本全國開畫，到時香港亦會上映。官方昨日公開晒冷電影海報，型男福山雅治更為電影創作主題曲《革命》，日前曝光的新預告片率先披露歌曲部份旋律。福山將於12月8日推出全新大碟，是他自2014年《HUMAN》以來，6年零8個月後再度推出新碟，而《革命》亦會收錄於大碟內。

《新》片海報中，飾演劉備的大泉洋在正中拔出長劍，而其他演員包括「曹操」小栗旬、「孔明」室剛和「周瑜」賀來賢人等就圍繞着他，「貂蟬」渡邊直美更獲得厚待被排在底部的顯眼位置。海報設有另一款由光榮三國志遊戲封面插畫師長野剛所畫的油畫版本，他一共花上24天時間完成，繪畫得相當細緻。此外，渡邊直美主演的另一部奇幻電影《約定的夢幻島》亦將於香港上畫，故事由同名漫畫改編，北川景子和濱邊美波亦有份參演。

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