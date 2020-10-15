朱智賢開YouTube頻道外界反應冷淡 被網民狙擊「點解做第三者」

朱智賢今年4月被《蘋果》踢爆搭上人夫黎振燁。東窗事發後，二人形象跌落谷底，男方深潛無極限，應該打定主意轉行，女的被指有機獲大台放生，但等了又等足足半年仍未有幕前工作，不過這段時間，她在IG不時貼健康行山相，又有做義工的照片，另外又經常post攬狗狗相，以重建做第三者後支離破碎的形象。

日前有傳她心急復出博翻身，男友謝東閔擔心其負面形象會影響年尾自己爭獎機會，因此和女友一言不合吵大鑊。事後謝東閔在IG否認鬧交傳聞，至於朱智賢亦懶理旁人目光，繼前幾日在YouTube上載行山影片外，今午她又在IG預告會稍後在YouTube跟大家見面。

不過打算多方位試水溫的朱智賢，今日在IG呼籲網民要睇自己的YouTube頻道時，留言討論區卻變成攻防戰之地，有網民追問她為何要做第三者，有人就為朱智賢護航回覆指人誰無錯，叫網民畀條生路人行，不過該網民繼續留言說當初朱智賢做人第三者時，有否想過畀條生路別人老婆行。

其實朱智賢早幾日上載行山郊遊的YouTube片時，已經有網民重提她做第三者的負面新聞，有人問「係咪教我哋上山食蛋糕？」、「不如改叫偷食記」，有網民問：「點解要做人小三呀？明明自己都有男朋友」，朱智賢繼續發揮寸嘴本色「回敬」網民：「點解要留言呀？明明自己乜都唔知。」被網民批她死性不改，而該影片上架6小時內只有324次瀏覽，網民反應極度冷淡。

朱智賢的行山片段，外界反應不似預期，而她今日再在YouTube介紹自己會開一個新的channel，和網民分享和狗狗的生活點滴，可是，在上架45分鐘內，最多只有83次瀏覽及只有數個網民留言，可見就算朱智賢復出，亦很難挽救形象。

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