阮兆祥周一先話「藝人泊車冇特權不再犯」 事隔一日再被舉報雙黃線違泊

現年53歲的阮兆祥扮嘢搞笑有一手，他同王祖藍及李思捷組成的「福祿壽 」更大受普羅觀眾歡迎。不過他在道路上的風評似乎較差，先後被人投訴過切雙白線、違泊等行為，更試過交通意外汽車燒毀。本周一他出席活動時還信誓旦旦「不再犯」違泊，但翌日即被人舉報他繼續貪方便雙黃線停車。

前日在Facebook名為「全港違例抄牌提示區」的專頁，再次舉報阮兆祥隨街泊車，而地下顯示為雙黃線，此舉有機會阻礙其他車輛出入。舉報的網民留言頗針對性「你再犯了藝人冇特權不過禿頭阮兆祥覺得自己有，承諾不再犯不過你嘅承諾係廢嘅，阮兆祥乞兒你又來違例泊車。又話支持香港警察自己又犯法，又以為有pk強撐腰所以可以胡作非為。犯法就係犯法除非你撐警察，仲做電台扮晒為人師表，一圈圈圈你LM，上電台教人點樣違例泊車啊，慳返啲錢俾首期同去上海街叫X」。圖中所見的白色越野車，早在8月另一Facebook專頁，曾被投訴在美孚曼克頓山附近違例停泊雙黃線，車主被指貪方便擺街，而不泊入就近的停車場。根據資料顯示，車牌TT4X4的越野車由一間名為Louis Entertainment Limited持有，董事為阮兆祥。對於違泊一事，他暫未有回覆。

其實阮兆祥違規駕駛前科纍纍，2016年10月初有本報讀者投訴，指他駕駛平治汽車沿大埔運頭街向大埔墟方向行駛，至東鐵綫橋底見塞車，竟然越過中間雙白線，逆線行駛近60米，到對面馬路巴士站停下接人，其間險些跟對頭線一部私家車相撞。之後祥仔順理成章，再逆線調頭離開。事後祥仔解釋不知道切雙白線及逆線行駛，只是︰「接一接我女朋友就走喇嘛，我行咗幾個車位接佢啫。」事隔10日後，他駕着同一部車載同女友，沿沙田大埔公路往九龍方向行駛，駛到近沙田火車站對開時，懷疑失控撞上前方一輛貨車，全車着火曾傳出爆炸聲。事後他接受訪問時表示不知道起火原因，自己的手提電話、銀包及身份證亦被燒毀。本周一（12日）他出席康華網上音樂會時表明藝人沒有特權，曾承諾不會再犯。

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