鄭中基逾10萬人訂閱成為高質YouTuber 網民要求食牛歡喜慶祝

鄭中基（Ronald）今年3月在疫情期間轉型當上YouTuber，並開設自家頻道「機動電視台RTV」，從生活日常、烹飪、帶大家逛街、玩心理測驗、教唱歌，甚至電視劇宣傳等，各式各樣的題目也會出現，頻道亦大受歡迎，日前Ronald在facebook開心宣佈，頻道成立短短7個月，訂閱人數已超過10萬！認真厲害！

Ronald與兩位拍檔一同拍片分享感受，他更寫道：「今年正式做基Tuber，7個月時間走到去10萬訂閱，真係好神奇。每個view同subscription搣開都有血有汗有淚，多謝大家，我知道每一個subscription都係一個肯定，希望你哋會繼續支持！唔講咁多，江湖規矩，十萬粉絲感謝祭Q&A就梗係有啦，問啦問啦！除咗之外仲有咩想我哋做就留言啦！」他更搞笑表示大家想知甚麼他都會回答，就連別人的事也可以爆料。

不少網民紛紛留言，接近8成的fans留言希望Ronald能夠開live concert，而有網民更憶起他主演喜劇《低俗喜劇》中經典一幕，搞笑地要他吃牛歡喜，未知Ronald是否真的會「找數」呢？

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