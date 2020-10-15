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集合三代蜘蛛仔力量　
湯姆尋求杜比、安德魯協助抗敵

38分鐘前
■觀眾最期待的三代蜘蛛俠同場畫面，將真實呈現。

超級英雄電影《蜘蛛俠》（Spider-Man）自賣走版權予Sony後，先後拍過三輯，而最成功的可算是正式加入了Marvel宇宙的湯姆賀倫（Tom Holland）版本。最近除傳出占美霍士（Jamie Foxx）回歸再演蜘蛛俠的死對頭「電魔」，又有消息指第一代「蜘蛛女」姬絲頓丹絲（Kirsten Dunst）與第二代「綠魔」戴恩迪翰（Dane DeHaan）都獲斟加入《蜘蛛俠3》，大玩平行宇宙。

奇異博士出手

日前再度傳來重量級消息，有指第一代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、第二代蜘蛛俠安德魯加菲（Andrew Garfield）都會加入新作，與湯姆賀倫（Tom Holland）一同抗敵。據消息人士透露，三代蜘蛛俠之所以能集合，是因為奇異博士的關係，令多個不同平行宇宙互相交錯。而因為湯姆賀倫面對非常強大的敵人，因此要出動到第一、二代蜘蛛俠杜比麥奎爾及安德魯加菲幫手。

《黑豹》借橋《星戰》

此外，「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）今年8月因大腸癌逝世，終年43歲，除了令粉絲非常傷心，電影續集《黑豹2》之拍攝計劃亦因此被迫改變。最近就有傳聞指，Marvel打算參考《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars：The Rise of Skywalker）做法，當時劇組以棄用了片段，加CGI特效令嘉莉費雪（Carrie Fisher）飾演的莉亞公主在螢幕出現，而今次就以查特域克被刪剪了的片段，加上電影CGI以製作《黑豹2》。消息人士指：「我聽講Marvel打算走當年嘉莉費雪那條路，以CGI讓查特域克的角色有一個圓滿結局。」如此也代表了隨着查特域克的離開，黑豹此角也將正式離開Marvel。

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