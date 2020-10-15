韓國推《學校奇談》講述校園恐怖故事 韓昇延演教師查家人死亡真相

韓國方面近期推出不少新劇，不過除了愛情劇外，劇迷亦可轉轉口味，追看《學校奇談》系列的恐怖故事，為萬聖節做定熱身。劇集由三個單元《8年》、《永遠不會來的孩子》和《報應》所組成，講述在英寶高中發生的連串恐怖故事，而各單元由不同的導演和演員合作，同時採用電影電視劇的新形式來製作，絕對是韓劇的突破，香港觀眾可於明日下午5時於「黃Viu煲劇平台」上看新劇。

《8年》（主演：朱宇宰、宋元錫、李奎成）

劇集講述一所中學8年前發生兇案，一直未找到兇手，卻在多年後再次發生兇案，引發學校怨靈的故事，三個昔日同窗合力緝兇。

《永遠不會來的孩子》（主演：金素慧）

故事講述女主角是滿懷熱血的實習教師，在班上點名時，發現名冊上有一個名字總是被刻意跳過，而該名學生也缺席很久，作為新手老師，自然更加上心，加上她曾經試過離家出走逃學等經歷，於是開始調查跟家訪，卻引來了可怕的東西。

《報應》（主演：金永勳、韓昇延）

《報應》講述由韓昇延飾演的女教師自小失去雙親，在搬往學校附近居住的時候，竟然透過父親的日記了解父母的過去和家人的悲劇故事，逐漸找出死亡真相。

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