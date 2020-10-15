陳卓賢、姜濤互送掛念 新劇同林峯對撼預咗有批評

MIRROR成員陳卓賢（Ian）近日正在趕緊拍攝劇集《無限斜棟有限公司》，雖然早上11點才收工，經歷完長達21小時拍攝時間，但Ian今日下午就已緊接要到銅鑼灣出席慈善義賣口罩活動，吸引近百人圍觀， 當中不乏身穿校服學生妹。

Ian在劇中會獻出螢幕初吻給盧惠敏（Amy Lo）， 為免令對方留下壞印象，事前Ian刻意不吃重口味食物， 埋位前又做足口腔清潔準備 ，最初拍攝時感覺尷尬，要NG七、八次才能放鬆投入。對於有份主演的ViuTV劇集《男排女將》，即將跟林峯主演的無綫劇集《使徒行者3》對撼，Ian直言未有壓力：「要問觀眾喎，我冇諗過同前輩比較，反而係我第一套主演劇集，期待評價，同埋想將排球文化再次帶起，香港好耐都冇呢類青春劇。」MIRROR成員姜濤、邱士縉及盧瀚霆均在台灣拍劇，可謂寓工作於娛樂，Ian坦言相當羨慕：「羨慕佢哋可以去接觸不同文化，私底下有同姜濤聯絡，我哋都有講掛住大家，兩個男人講呢啲，好似哥哥細佬嗰種，佢都想快啲返嚟同大家食飯，都有啲homesick（思鄉病）。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！