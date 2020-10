曾撰文撐香港示威者 《孤星淚》填詞人克西茨默逝世

上年6月200萬市民參與反送中遊行,有示威者唱出百老匯音樂劇《孤星淚》(Les Misérables)插曲《Do You Hear the People Sing》,該曲填詞人克西茨默(Herbert Kretzmer)隨即在英國《每日郵報》撰文稱敬佩港人勇氣。然而,今日就傳來克西茨默逝世消息,此偉大記者及填詞人於英國逝世,享年95歲。

上年克西茨默一直支持香港示威者,更親自撰文寫道:「我在西倫敦家中看電視見到他們時,不禁哽咽。不只因為敬佩他們反抗中共的勇氣……更因為他們所唱的詞,是我在33年前寫下,且我知道這首歌在中國被禁。」更表示想不到《Do You Hear the People Sing》會成為香港抗爭之歌。

克西茨默於南非出生,1954年搬到倫敦,後來成為了記者及填詞人。他曾為喜劇《Goodness Gracious Me》、法國歌手Charles Aznavour等填詞,不過最著名的成就,就是為《孤星淚》中的歌曲填詞,包括《I Dreamed a Dream》、《Bring Him Home》、 《On My Own》與《Do You Hear the People Sing》,他亦因此獲東尼獎與格林美獎。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!