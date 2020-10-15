竹內結子上吊自殺 諧星好友井本絢子首度開腔爆喊

日本女星竹內結子上月27日被丈夫中林大樹發現在家中房間內上吊自殺身亡，終年40歲，死訊震撼藝能界。竹內結子生前的34歲搞笑女星好友井本絢子在好姊妹離世後顯得十分憔悴，有指她在靈堂與竹內道別時還即場淚崩。井本絢子昨日在電台節目上，首度談及竹內結子，並喊爆表示至今仍然未能整理好情緒。

井本絢子於2014年參演舞台劇《如果與你》時認識竹內結子，兩人自此變成無所不談的好友，兩人更曾經住在同一幢大廈。井本絢子昨日在節目上喊爆指：「結子真的很愛我，真的給我很多的愛。我自己開心和傷心的時候，都會第一個與她分享。她比任何人都更加替我開心、傷心和憤怒，甚至比我自己更憤怒，真的感受到她很多的愛，我亦很愛結子。」井本絢子又指竹內離世後，感覺自己失去自信，但會腳踏實地繼續努力。

此外，有當地記者指出，在不是獨居又沒有遺書的情況下，警方通常都會花上大量時間調查死因，但今次竹內結子的案件只花上數小時就迅速判斷為自殺是十分罕見。警察方面就指，因為竹內結子是國民女演員，萬一有經驗淺的警察官指她有被殺的可能性，會惹來極大的哄動。所以警察總部上頭當日親自領軍作徹底調查，以盡早斷定死因。中林大樹在報警後，傳媒大約六小時後就已經報道指竹內結子疑似自殺，結子在下午大約2時20分已被送往靈堂，而且不需進行解剖驗屍。另外，竹內結子的前夫中村獅童被指得悉結子離世後，獨自一人大聲哭泣，就連他的現任老婆沙織亦感到相當震驚。

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