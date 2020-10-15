森美曾與妻女幫襯高危酒店 武肺測試結果全家屬陰性

武漢肺炎疫情反覆，今日香港錄得約12宗確診。早前尖沙嘴帝苑酒店爆出有職員確診，森美（梁志健）早前在出席活動時，自爆曾與太太Veronica及女兒一起光顧該酒店餐廳，當時他指若有需要的話就會去做檢測。

事隔5日，森美今日在社交網站出post報平安，他表示一家人已做武漢肺炎檢測，結果均呈陰性：「要向大家公佈，因為我出入過高危酒店，因此我做了測試結果是陰性，我一家人都沒有事。」他又感謝大家一直以來對他的關心。

其實在今年年初，森美父母外遊時被困在有確診個案的「鑽石公主號」郵輪，幸最後檢測結果呈陰性，乘政府包機返港再到火炭駿洋邨隔離；森美兒子原先在英國讀書，3月因當地疫情嚴峻，急回港避疫，森美要安排兒子在家居自我隔離14日，當時森美被嘲是「隔離家族」，而今次森美幫太太慶祝生日亦「咁啱」去高危酒店用膳，事後網民紛紛留言：「又有你份」、「又係你呀梁生」、「次次都有你份」。森美與家人每次都身處高危環境，最後檢測都呈陰性，難怪他在社交網站報平安後，大家都封他做「抗疫之星」。

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