Billboard頒獎禮丨Billie連奪三大獎 BTS表演大熱作《Dynamite》

美國年度樂壇盛事Billboard音樂頒獎禮現正於洛杉磯舉行，不少歌手都親身出席撐場，但因為疫情關係，現場就沒有觀眾。今年女歌手Kelly Clarkson再度擔任主持，她亦同樣擔任表演嘉賓，除此之外，Bad Bunny、Alicia Keys、Doja Cat與BTS等都於會上表演。BTS除了跳唱《Dynamite》，也贏得最佳社交網站歌手。

獲多個提名的Billie Eilish就已贏得3個大獎，分別為最佳200大專輯、最佳女歌手及最佳新人，她上台時表示：「我的天，這很重，謝謝你們，我想講謝謝粉絲，謝謝你們相信我也仍然在乎我，我每次贏得甚麼獎項，都仍感到驚訝。」Post Malone亦奪得最佳歌手與最佳男歌手獎。另外，John Legend彈琴表演《Never Break》時，特別將歌曲獻給剛流產的太太Chrissy Teigen。

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