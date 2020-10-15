陳嘉倩拍廣告被指黑面擺款恰新人 拍檔力撐專業

前大台主播陳嘉倩憑着甜美外型，在IG和facebook火速成為KOL，輕易吸納近20萬fans，可是她接拍廣告時，接二連三傳出扮大牌、雙面人等負面新聞，令女神形象蒙上污點。今年6月，有人以揞名爆在facebook留言指和陳嘉倩合作時，女方黑面遲到冇禮貌兼目中無人，陳嘉倩事後堅稱自己清白，更反擊說：「原來而家無證據就可以隨便定義一個人嗎？」並以「一笑置之」態度為事情降溫。

可是一不離二，陳嘉倩日前再就工作態度問題，被網民狂插她擺「阿姐款」，爆料者更提供短片力數她5宗罪。自稱原本是陳嘉倩忠實fans的網民，爆料指早前和女方合作拍攝廣告時，原本滿心歡喜能夠近距離接觸女神，可是接觸過後，卻被對方「港女本色」嚇親。

《蘋果》事後獲得兩段當日拍攝廣告的花絮片段，在其中一條短片中，只見陳嘉倩和兩位男對手周子揚和新演員黃以諾在對戲，當導演教兩位男演員走位和擺手時，站在一旁等埋位的陳嘉倩，蹺實雙手站在一旁，最初木無表情，之後抿嘴低頭撳電話。至於第二條片，則是扮演情侶的周子揚和陳嘉倩，對着鏡頭唸對白，只見鏡頭前的陳嘉倩笑意盈盈，對着對手周子揚冧爆甜笑，和綵排時的樣子頗大分別。

除此之外，爆料者亦指由於新人黃以諾頻頻NG，搞到陳嘉倩全程黑面，氣氛一度尷尬，而陳嘉倩的經理人此時卻要求多多，除了以準時收工為由，突刪求婚戲場口，令廣告片變得支離破碎，要工作人員開OT執手尾外，在拍攝途中，經理人又以保女神形象為由，拒拍講述陳嘉倩受鼻鼾困擾的情節。另一方面，爆料者又指陳嘉倩表面靚女，但行為卻相當麻甩，不但在一班男工作人員面前整理胸圍，又懶理另外兩位演員正在綵排，企正路中心補妝。

對於再次被人批擺阿姐款恰新人，陳嘉倩以短訊回應《蘋果》說：「成件事無奈嘅，不過都冇辦法，做好自己就得。」至於同是廣告男演員又是製作人的周子揚，在回覆《蘋果》時則力撐嘉倩BB說：「我覺得嘉倩好專業，人都好nice，我又唔覺佢蝦新人。當日我係廣告片製片人同男一，可能現場混亂啲，但我覺得佢好專業，背稿都好敬業，我係欣賞嘅。」

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