羅志祥風騷巡舖又跳又唱兼夜蒲 復出無期損失逾半億收入

台灣藝人羅志祥（小豬），今年4月被大陸女友周揚青爆料，指他劈腿及喜歡「多人運動」，令他形象插水，演藝工作全面停頓。過去半年，人在台灣的小豬未有公開露面，只是早前好友黃鴻升離世，他曾在深夜到過靈堂弔唁。而近月他再度活躍社交網，貼出打高爾夫球、籃球等相片來試水溫，前晚他被台灣《蘋果新聞網》捕獲，現身其服裝店巡舖兼繼續夜蒲。

據台灣《蘋果新聞網》報道，前晚約7點左右，戴住黑色口罩和帽，一身黑衣打扮的小豬，現身其經理人公司，之後他再到附近，旗下的潮版服裝店巡舖，店內還有前男團Energy成員Toro及友人。現場所見，小豬坐在辦公室內與Toro及友人傾談事宜。約1小時後，小豬起身送客，行到店門口時，見小豬雙手搭在Toro肩上大聲說︰「Energy、《放手》」，還跳了幾下舞，非常風騷。此時只見Toro轉身作勢想飛踢小豬，隨後才揮手道別。之後小豬留在店內再逗留約半小時後，才與「Party boys」成員之一的阿虎及友人一同離開，再來到阿虎有份投資的酒吧聚會，直至凌晨小豬仍未離去。

事後台灣《蘋果新聞網》曾向小豬的經理人公司了解，小豬是否跟已轉戰幕後的Toro有合作？小豬的經理人公司表示︰「Toro路過剛好看到小豬在店內，所以只是好久不見的朋友敘舊聊天。」兩人並沒有合作計劃。至於小豬何時復出？經理人公司表示，仍在規劃中，未有具體時間。

不過據台灣《蘋果新聞網》報道，今年8月大陸節目《這就是街舞》的製作人曾透露，欣賞小豬跳舞及搞笑的風格，有意明年新一季找他，不過要找小豬演出，要先獲中國廣電總局審批，小豬能否順利復出，仍是未知數。曾於2013年收入達6億新台幣（約港幣1.6億）的小豬，曾被封為吸金王，過往每年他的收入亦達數億新台幣。不過自今年初他爆出醜聞後，其形象一落千丈，當時他接下的大陸3個節目及4個代言都要煞停，估計損失約2億新台幣（約港幣5,400萬）收入。

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