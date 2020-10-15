余香凝未婚夫身份首曝光 被爆奉子成婚急入紙註冊

現時27歲的余香凝日前驚爆未婚懷孕，更將在下月奉子成婚，其後她在IG宣佈婚訊，「感激上天讓我們遇上，即使未來充滿着未知，只知道餘生會和你手牽手一起過每一天」，雖然余香凝更刻意揀選婚照，見晒出未婚夫的側面，相當神秘，更不願透露未婚夫的背景，只說未婚夫是圈外人，希望大家留一些空間給他們。

今日《蘋果》發現余香凝日前入紙登記註冊結婚，未婚夫身份首度曝光，她的夫婚夫叫陸政渡，現年40歲，兩人同樣報稱住西營盤，不過職業一欄則均未有填寫。翻查資料，有一個與她的未婚夫同名兼英文名寫法相同的陸政渡，在2013年曾經在新鴻基投資服務有限公司任職有關證券交易的工作，未知是否屬同一個人，《蘋果》曾向余香凝求證，但未有回覆。

余香凝前年與陳家樂結束3年情後，曾被指戀上保險界才俊許焯倫（Victor），不過一直沒有認愛，余香凝婚訊傳出後，有指這位準新郎是Victor，如今擬結婚通知書曝光，已解開謎團。

另一方面，何雁詩與鄭俊弘將於11月7日與鄭俊弘在港簽字結婚，但擺酒因疫情關係延期到明年，兩人日前入紙登記註冊，鄭俊弘的原來叫鄭榮基，兩人同樣報住大埔。

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