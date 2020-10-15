今年因疫情不少演唱會要無限延期甚至取消，但近年被政治打壓的歌手黃耀明，前晚在其個人及達明一派的社交平台宣佈「達明一派」於下月中開騷，明哥更引用《皇后大盜》幾句歌詞：「共你悽風苦雨 共你披星戴月 共你蒼蒼千里度一生 共你荒土飛縱 共你風中放逐 沙滾滾願彼此珍重過」發帖，不少網友興奮留言：「正！超期待」、「香港人加油。」

詳情隨後公佈

達明一派由1986年組隊以來，明哥與劉以達曾經歷多次解散及重組，2017年兩人於紅館舉行31周年個唱「達明卅一派對」後，已闊別三年未再開騷，歌迷可謂等到頸都長。雖然今年香港政局飄搖，加上疫情持續，惟在一片暗黑氣氛下，歌迷聽到開騷消息十分鼓舞，不過貼文只透露舉行日期在11月中沒有公佈詳情。《蘋果》向明哥了解，他表示要視乎疫情發展，遲些才會公佈。不過有網民感嘆因疫情未能回港捧場︰「悲喜交集，喜是恭喜達明終於開show，悲是我冇辦法飛去香港支持你們。」

近年，敢言的明哥為社會發聲，結果遭內地打壓，達明一派所有專輯於Apple Music中國地區被下架，而明哥的個人音樂作品亦被網易雲音樂、百度音樂、QQ音樂等在線音樂平台下架。明哥在香港開演唱會往往一波三折，申請紅館檔期不易，惟有轉去麥花臣場館或演藝學院舉行，甚至到海外如台北、東京及美加巡唱。

其實達明一派在樂壇地位舉足輕重，去年1月獲港台頒發「十大中文金曲」最高榮譽大獎「金針獎」，更在頒獎禮的音樂會上作串燒歌曲表演，成為全場焦點。惟明哥從俞琤手中接過獎項後，透露曾過濾感言：「請大家要一直去守住我哋嘅語言同文化，我本來要講幾句嘢，但俾人刪咗，今日呢個城市好多紅線同禁忌，扼殺流行音樂同藝術，我諗每個人嘅恐懼，亦係我深深嘅恐懼。」

糖兄妹打頭陣

除達明一派開騷外，糖妹昨日亦於Ig宣佈於下周六在海洋公園怡慶坊舉行「糖兄妹預見十年音樂會」，她感觸留言︰「我想念大家，想念在舞台的感覺！如果我當天唱到哭了，請讓我放聲大哭，因為十年這個機會難得！」