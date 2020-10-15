add名人時尚 | 被指防曬效果遜色 FANCL不滿消委會報告

消費者委員會是香港的法定機構，會對市面上不同產品進行測試，務求為消費者提供客觀、中肯的資訊，因此是不少人的購物參考指南。

無論在室外、室內，每天都需要搽上防曬產品，當然希望能夠選購具實際防曬力的產品。消委會發佈了測試30款日常防曬產品的結果，其中指出標示為極高度保護防曬產品（SPF50+）的FANCL高效防曬露，只量得14.3防曬效果，表現遜色。

其後，FANCL表示對結果失望，指曾向消委會提供兩份獨立產品測試報告，包括美國實驗所（Cantor Research Laboratories）及重慶市中醫院化驗所，均顯示FANCL無添加高效防曬露的防曬水平達到 SPF50+及 PA++++，但消委會的測試報告卻是SPF14.3及PA++，出現了差異的現象。

FANCL又指，在過去一個月持續與消委會聯絡，並提供兩份獨立產品測試報告、不同的國際文獻及本地大學學者意見，提出進行防曬產品測試時，如果防曬指數出現極端差異情況，應該重新進行測試，公佈多於一份國際認可的產品測試報告，但消委會並没有採納相關建議，堅持以單一實驗所的測試結果審視產品，對此表示失望。

產品無添加的FANCL又指基於對產品質素的高要求及不加入傷害肌膚的化學物質，採用了物理性防曬，沒有使用化學性防曬劑，以確保消費者安全。就物理性防曬劑而言，是通過反射紫外線達致防曬效果。故此，使用前必須搖勻及塗抹均勻。此特性相比其他含化學性防曬劑的産品的檢查結果，出現差異的可能更大。

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