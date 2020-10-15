戶田惠梨香力撐師妹唐田 拒與偷食男星東出昌大合作

日本尊尼事務所組合TOKIO成員長瀨智也於7月公佈將於明年3月退出事務所，並表示想轉職從事幕後創作工作。長瀨將於明年1月推出離開藝能界前最後一部劇集《我家的話》，有製作人爆料指女主角戶田惠梨香因不滿與偷食男星東出昌大合作，而將他迫走。

由於《我家的話》是長瀨的紀念作，所以不容有失，故TBS電視台邀請10年前曾於長瀨在劇集《自戀刑警》合演過的戶田惠梨香擔任女主角，而東出昌大原本亦有份參演。不過東出因為今年1月被爆背着老婆渡邊杏，偷食嫩口女星唐田英里佳而被踢出局，有指東出失去演出機會的最大原因是因為戶田惠梨香。有電視台工作人員爆料：「戶田是唐田所屬事務所的前輩，她一直很照顧唐田。唐田在醜聞傳出後即被暫停所有藝能活動，改為在事務所內工作，戶田絕對不會原諒東出，而且她對東出比唐田更快復出感到相當不滿，所以不想再跟他合作。」

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