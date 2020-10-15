查理絲被飛丨Anya將主演《末日先鋒》前傳 雷神飾演神秘角色

由奧斯卡影后查理絲泰朗（Charlize Theron）及湯哈迪（Tom Hardy）主演之《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）是近年動作片中之經典，但今年初導演佐治米勒（George Miller）就表示新作將飛起查理絲泰朗，近日有消息指，查理絲泰朗的年輕版Furiosa將會由《思‧裂》（Split）上位女星Anya Taylor-Joy飾演，另外「雷神」基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth）及黑人男星Yahya Abdul-Mateen II都有份主演，但角色仍然是個謎。

另一邊廂，「雷神」基斯咸斯禾夫在未有工開的日子，就繼續在家鄉澳洲享受家庭樂。日前他上載與家人一同出海玩的片段，除了赤裸上半身大騷肌肉之外，更表演高難度跳水，他表示：「現在不是人人都能旅行的時候，但當可以再安全旅行時，一起來支持我們澳洲人，在這裏旅遊吧。」化身旅遊大使。

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