黎姿向大陸網民分享減肥餐單 一日食足4餐唔使捱餓

49歲的黎姿是圈中出名的美魔女，她開設的醫美中心，更令她成為上市CEO，而她保養得宜，不時在社交平台分享她的健康生活，例如游水做gym等運動，她於10月1日，即她生日當日就進軍埋大陸嘅小紅書，用普通話拍片分享她的養生之道。

日前，她就向網民享她的5日減肥餐單，她表明減肥時就會用這些飲食餐單再加運動雙管齊下，她表示要奉行少吃多餐，強調健康飲食。在她的餐單中一日可以食4餐，如肚餓時可以加一隻烚蛋，主力以減脂達到瘦身減肥，而飲食時是不吃油、糖、麵粉及不喝酒為四大原則，她聲稱連續吃5天的餐單，每日攝入的卡路里控制於1200卡路里之內，就會有一定的效果。

黎姿暫時提供了兩日的減肥餐單，見一日可以食4餐不用捱餓，早餐就以麥皮加一個蘋果，而午餐就沙律、湯或魚，而晚餐就可以吃多一點，不過都是魚、蔬菜等為主食，全日都戒澱粉質。

第一天

早餐：一碗麥皮，一個蘋果

午餐：南瓜湯，還有青瓜帶子沙律

下午茶：米餅、藍莓，奇亞籽、乳酪

晚餐：大魚、苦瓜，青菜豆腐湯

第二天

早餐：麥皮，一個蘋果，或加一隻烚雞蛋

午餐：沙律、魚

下午茶：蕃茄10粒，一個紫蕃薯

晚餐：豆腐蛋、豆腐、蔬

菜，蒸魚肉茄子、冬瓜湯

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