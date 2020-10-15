秘開個人事務所 | 石原聰美未婚夫被爆曾拍泳照 貌似小泉進次郎

33歲日本當紅女星石原聰美於本月1日突然宣佈閃婚，嫁給同齡的圈外男友，她前日在報喜後首次出席公開活動，全程笑容滿面，幸福滿瀉。女神爆婚訊，男主角的身份當然備受注目，早前有傳石原的未婚夫A君是事業有成的金融才俊，而今日發行的雜誌《女性SEVEN》更爆料指A君曾經在時裝雜誌登場，而且貌似日本前首相小泉純一郎的細仔小泉進次郎。

女神石原聰美在月初自爆婚訊，不少傳媒都爭住為男主角A君起底。雜誌《女性SEVEN》報道指，A君的樣子與小泉進次郎相似，在東大畢業後就在外資金融機構任職。A君與石原交往前，曾經為某著名時裝雜誌影相，而且只穿着一條泳褲。雜誌又指A君每年收入5,000萬日圓（約368萬港元），有網民隨即在Twitter公開與A君同公司的職員照片，競猜他的真正身份。

另外，今日亦有日媒報道指石原於今年5月秘密開設個人事務所「株式會社SK」，有可能是受到未婚夫的影響而作出的決定，目的是為了省稅。公司的董事長是石原的父親，而職員就填上母親的名字，業務則是藝人管理。石原的事務所HoriPro透露，石原的家人為了協助管理石原的支出費用，所以才成立事務所，否認石原將會獨立發展。

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