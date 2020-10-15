克西茨默逝世 | 《孤星淚》創作背後故事 克西茨默：捉緊憤怒人們對自由的呼求

上年6月200萬市民參與反送中遊行，有示威者唱出百老匯音樂劇《孤星淚》（Les Misérables）插曲《Do You Hear the People Sing》，該曲填詞人克西茨默（Herbert Kretzmer）隨即在英國《每日郵報》撰文稱敬佩港人勇氣。然而，今日就傳來克西茨默逝世消息，此偉大記者及填詞人於英國逝世，享年95歲。而創作《Do You Hear the People Sing》背後，過程其實都相當獨特。

《孤星淚》是改編自文壇巨人雨果（Victor Hugo）的作品，而原作中的歌曲都是以法文表達。來到克西茨默之手，其任務不單是要翻譯作英文，而是要將詩句般的原作神緒保留，當中細微的差別，背後的參考與典故，都非常難掌握。因此克西茨默表示，自己要捉緊雨果革命的神緒，寫出憤怒人們對自由的呼求：「語言在一種文化中能引起共鳴，它們具有深層次的優勢與意義。我對『翻譯』這個字感到反感，因為它淡化了我帶到作品的創作力。」法文的劇場版本只有2小時，但英文版就有3小時：「不用太懂計數都知道我插手後，起碼多出了3分1。」《孤星淚》於1985年10月在倫敦劇院上演，當時大部份劇評人都認為是個「災難」，但仍有少數人感到故事有趣，及覺得此劇有歷史之重要性。結果《孤星淚》就一直上演到今年3月，因武漢肺炎關係才停止，足足上演超過34年。

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