克西茨默逝世 | 《孤星淚》創作背後故事 克西茨默：捉緊憤怒人們對自由的呼求

上年6月200萬市民參與反送中遊行,有示威者唱出百老匯音樂劇《孤星淚》(Les Misérables)插曲《Do You Hear the People Sing》,該曲填詞人克西茨默(Herbert Kretzmer)隨即在英國《每日郵報》撰文稱敬佩港人勇氣。然而,今日就傳來克西茨默逝世消息,此偉大記者及填詞人於英國逝世,享年95歲。而創作《Do You Hear the People Sing》背後,過程其實都相當獨特。

《孤星淚》是改編自文壇巨人雨果(Victor Hugo)的作品,而原作中的歌曲都是以法文表達。來到克西茨默之手,其任務不單是要翻譯作英文,而是要將詩句般的原作神緒保留,當中細微的差別,背後的參考與典故,都非常難掌握。因此克西茨默表示,自己要捉緊雨果革命的神緒,寫出憤怒人們對自由的呼求:「語言在一種文化中能引起共鳴,它們具有深層次的優勢與意義。我對『翻譯』這個字感到反感,因為它淡化了我帶到作品的創作力。」法文的劇場版本只有2小時,但英文版就有3小時:「不用太懂計數都知道我插手後,起碼多出了3分1。」《孤星淚》於1985年10月在倫敦劇院上演,當時大部份劇評人都認為是個「災難」,但仍有少數人感到故事有趣,及覺得此劇有歷史之重要性。結果《孤星淚》就一直上演到今年3月,因武漢肺炎關係才停止,足足上演超過34年。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!