岑杏賢未婚夫家底豐厚 擬結婚通知書揭住中半山

港姐出身的岑杏賢（Jennifer）在2016年跟袁偉豪分手後，男方極速戀上「底褲大王」女兒張寶兒(Bowie)，但靚女、人緣好兼學歷高的Jennifer就一直單身，令身邊好朋友都替她着急。

上周五(9日)是Jennifer的32歲生日，她突然宣佈與拍拖不足一年的圈外男友Kelvin，但男方身份神秘，只知道是加拿大籍、任職金融界的香港人。今日Jennifer與未婚夫Kelvin的擬結婚通知書曝光，男方現年35歲，全名叫張嘉俊，並沒有透露職業，但卻報住中半山的豪宅區，看來家底豐厚，岑杏賢嫁入豪門等做少奶奶！

Jennifer前日又再將與幾位好姊妹朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒開生日Party的短片上載社交網，見眾人開香檳、送鮮花，又用字粒砌上「WE LOVE U JEN.OUR BEAUTIFUL #BRIDE」送給準新新娘，Jennifer開心地說自己擁有福氣及被愛，感謝好姊妹在人生中出現。

同樣是準新娘的張寶兒，生日與Jennifer只差一日，上周六(10日)踏入29歲，雖然忙於拍攝新劇，但生日驚喜未停過。除有劇組為她慶祝，又跟胡定欣、豹哥單立文和豹嫂胡蓓蔚等好朋友開派對，又收到超大束鮮花，她說：「從來沒有苛求永恆，所以每每在年復一年的生命裏，見證了別人對自己和自己對別人的愛，都會覺得是一件神奇的事情，心存著一份莫大感恩，謝謝你們，在不同時間點加入了我29年的生命。好想一次過抱起你們全部，我愛的你們。」幸福滿瀉。

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