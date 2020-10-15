鄧麗欣37歲生日獲男友越洋慶祝 期望疫情減退早日回復正常

今天是鄧麗欣（Stephy）的37歲正日生日，因為疫情的關係，Stephy與男友邱勝翊（王子）分隔港、台兩地，差不多有8個多月沒有見面，不過在踏入Stephy生日的一刻，王子在IG貼了一張蛋糕相並tag了女友的名字，他還留言說：「Happy Birthday」。Stephy貼了一個錫錫的emoji並說：「Thank You」。為此，Stephy說：「其實我哋已經8個月冇見，今年4月佢嘅生日，我哋已經冇得見面，惟有視訊慶祝，嗰陣我整咗個蛋糕喺螢幕前同佢慶祝。」Stephy還說要維繫遠距離戀愛，是一門很高深的學問：「好多經歴過『Long-D』嘅朋友都明白，維繫真係冇乜其他方法，只可以每日互相分享自己嘅生活日常，大家信任程度高啲，即使有地方上嘅距離，但個心嘅距離都唔會太遠。」

除了不能與男友慶祝生日外，Stephy今年亦不可以與fans舉行聯歡敍會，不過她的fans玩突襲，趁Stephy巡舖期間送驚喜，搞到她開心又感動：「原本以為今年冇乜機會同佢哋見到面，點知佢哋突然安排咗呢個機會，真係好開心，雖然冇得同粉絲玩耐啲同傾偈，但係冇辦法啦，因為疫情關係，大家都面對緊呢個問題，希望疫情快啲過。」至於今年的生日慶祝活動，她表示將會一切從簡，最多與朋友及家人簡單食飯，願望方面，她當然希望身體健康，一切回復正常：「我諗今年好多人都有呢個諗法，平時覺得好正常普通嘅事，今年要得到都唔容易，就算同朋友食餐飯都有難度。」

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