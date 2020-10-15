add名人時尚 | Dior 首推「雙十一」系列 BVLGARI宣佈鄧倫成為代言人

由淘寶發起的大型購物狂歡「雙十一」，由於大部分店舖都會瘋狂勁減，因此這些年已經成為消費者大舉購物的好時機。國際奢侈品牌越來越重視中國市場，在特別節日例如七夕節和520， 都會推出限定系列吸金。相信不少品牌近年也看到「雙十一」的市場潛力，為了分一杯羹，Dior今年成為首個加入「雙十一」戰場的奢侈品牌，日本前通過官方微信宣佈，將首次推出「雙十一」限定系列。

限定系列包括小羊皮藤格紋手袋和多款不同風格的配飾產品，品牌找了劉雨昕演繹，預計將於10月15日起正式在官方網站和微信商店預售，有興趣的不妨留意。

內地的疫情穩定過後，品牌都紛紛出力宣傳，希望加快腳步收服失地，代言人的新消息更是一浪接一浪。最新的有，珠寶品牌Bulgari宣佈內地男星鄧倫成為中國代言人，並發佈他出鏡拍攝的Barocko高级珠實系列廣告作品。他的微博擁超過三千八百萬粉絲，代言人的消息在微博貼出後，已有超過一百三萬次轉發及點讚，可見其人氣非常。

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