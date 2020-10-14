Video Talk今日精選丨4:30pm學異分母分數加減混合計算的基礎概念

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》10月15日（四）Video Talk精選節目表：

一家人 呈分試補習班｜小五數學 異分母分數加減混合計算的基礎概念

日期：10月15日（周四）

時間：4:30pm - 5pm

導師：進研教育數學補習導師 William Chan

內容：異分母加減運算過程中，最常犯的錯誤是加減分數時，未能適當地通分母。數學補習導師William 會教你如何運用通分、擴分及約分的要缺，以加深學生在運算時的認識。導師亦會在課堂上解答試題重點及一齊拆解難題。

同學可先按此 (https://bit.ly/3jgXTW5) 加入Facebook群組免費下載練習。完成練習後，記得準時上堂！

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