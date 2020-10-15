陳可辛私人會所包場 招呼92歲白雪仙睇戲

今年因武漢肺炎，令不少娛樂場所及表演場地曾一度停業，原本今年初賀歲檔上映，由陳可辛執導、鞏俐主演的電影《奪冠》，最終等了大半年，於本月初上映。昨日在香港的陳可辛，在私人會所包場請前輩白雪仙去欣賞由他執導的新戲。

今年92歲的仙姐白雪仙，近年足不出戶，難得後輩陳可辛和吳君如，十分有心。雖然戲院已重開，但由於4人限聚令仍生效，為免仙姐去戲院，故陳可辛自掏腰包，在上環的私人會所Soho House包場，放映一場戲院以外的特別場予仙姐欣賞，而有份出席的還有仙姐的好友陳善之、前廣播處長張敏儀及資深傳媒人汪曼玲。

昨晚汪曼玲在其社交網貼了合照，她留言指陳可辛很尊重老人家，特別放映一場《奪冠》予仙姐欣賞，更盛讚導演陳可辛，找來中國女排運動員演回自己角色，如同神來之筆。至於《奪》片上映今已有半個月，截至昨日香港票房收322萬，而大陸票房則有7.2億人民幣。

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