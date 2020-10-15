【add color】藝術包裝

聖誕還有一個半月才到，已有多個美妝品牌搶先推出節日限量系列。藝術的魅力，能長久佔據人們的心，就連Shiseido也拜倒其裙下。今個節日，品牌與日本當代藝術家Noritaka Tatehana合作，以「Celebrate your Beautiful Moment」為主題，推出一系列限定護膚及彩妝組合。提起Noritaka，自然會想起他為Lady GaGa設計的無踭高跟鞋，今次他將日本傳統藝術元素唐草紋及浮雲圖案融合在包裝上，象徵生命和活在當下的美麗。

【Shiseido節日限定別注】

豹性大發

YSL Beaute的形象向來性感又型格，2020年節日系列融入品牌的經典高訂時裝豹紋元素，將各種野性元素共冶一爐，更找來代言人Kaia Gerber和Zoe Kravitz拍攝廣告，話題性十足。糅合黑咖啡香調及花香的Black Opium香水換上紅色豹紋圖案包裝，經典的絕色唇膏帶來兩款新色，主打的Couture Colour Clutch Palette包含八款眼影加雙色胭脂，勝在夠實用。向來好賣的羽毛氣墊提亮粉底則綴上型格黑色及亮金色豹紋，狂野中不失奢華。

【YSL Beaute節日限量版】

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