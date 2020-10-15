開價3.3萬丨東方神起初出道獎座被拍賣 網民質疑與前成員朴有天有關

韓國5人男團東方神起於2004年出道後掀起追星熱潮，多年來人氣持續高企，可惜金在中、朴有天、金俊秀於2009年退團，組合餘下U-Know及Max以兩人之姿活動。

近日韓國二手交易網上，突然有人出售東方神起憑出道歌《HUG》於音樂節目上奪得的冠軍獎座，該出售貼文寫道：「這是東方神起出道後得到的第一個獎座。商品包括獎座和盒子。」而商品狀態是「幾乎全新」，價格是5百萬韓圜（約3.3萬港元）。

由於該獎座是東方神起首個獲得的獎座，對組合非常有價值，更是東方神起五人時期的共同回憶，立即引起網民及fans熱議，留言寫道：「到底是誰拿出來賣的？」、「太過分了吧！」等，同時fans亦關注獎座是如何落到賣家手中。

有網民表示，當初成員朴有天因為在韓國沒有家人，所以東方神起隊友決定將獎座交由朴有天保管。亦有網民翻摷到兩個月前的一篇貼文內容：「從朋友那裡拿到了一個東方神起《Hug》時期的獎座。他說這原本是朴有天的，友人現時住在維吉尼亞。我不知道該如何處理這個東西。有建議嗎? 」估計獎座輾轉落到外人手中而被拍賣。

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