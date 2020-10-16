伍家謙衰「靚仔」 遭盜用相片 騙徒化身台大學生交友網喪撩女

繼早前大台藝人區永權的照片被盜用成澳門教育局副局長溝女後，近日又有藝人的肖像被盜用，伍家謙昨晚在社交網站帖文，上載3張個人肖像相片，名字變成了「王毅恒」。

除了被改名外，原本41歲的伍家謙就被「減齡」細了1歲，身份就變成台灣人，畢業於「國立壹北科技大」，性取向是喜歡異性，成為Tinder交友程式的徵友者，「王毅恒」報稱是作家，愛好足球、喜劇及健身，伍家謙表示：「多謝網友通知。繼bitcoin、FB page、仲有IG假賬戶之後又一力作。」之後更hashtag「我一生中仲要畀人偷多幾次相」、「妖生得靚仔真係煩」等。

不少網民留言取笑他，笑他「一夜變了大學生」、「台灣帥哥」、「報細數可恥」，而填詞人梁栢堅亦留言：「我借咗幾皮嘢佢買NBA卡，你幾時還！」伍家謙就回覆：「王毅恒真名買NBA card冇人信。」

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