靚仔鄰居｜ 《艾蜜莉在巴黎》Lucas爆下季可能玩3P

Netflix新劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）爆紅，連帶莉莉歌連斯（Lily Collins）都成為焦點，但相信女觀眾們更在意劇中靚仔鄰居Lucas Bravo，自劇集播出後，其IG粉絲由1.2萬激增到70多萬，最近他在訪問中，更大爆與Emily及Camille可能有3P情節！

《艾蜜莉在巴黎》引發不少法國人批評，但劇集越鬧越紅，全球收視都成為第一位。Lucas回應爭議表示：「我認為某種程度上他們沒錯，我們詮釋出刻板印象，我們呈現巴黎的單一面向。在某些時候，如果你想述說關於巴黎的故事，本來就必須選擇角度。」

盧卡斯出生於法國尼斯，曾是餐廳二廚，他讀《艾》劇本時心想：「哇，這角色超適合我。」後來劇中Emily吃的奄列，真的出自他之手。Lucas於訪問中更大爆下季劇情：「我們在不同角色埋下不同種子。例如Camille，當她不小心直接吻在Emily嘴上，她的態度並不尷尬。接着她們在床上時，我也按了like。他們3人之間甚麼事都可能發生，我認為第二季會非常開放。」答案充滿遐想。

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