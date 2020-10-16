林志玲雪卵唔怕遲丨EXILE成員MAKIDAI做老竇 圈外妻誕慈菇椗

日本男子組合EXILE近年喜事不斷，繼隊長HIRO後，成員TAKAHIRO、AKIRA、MAKIDAI也先後做老襯，44歲成員MAKIDAI今日亦在官方EXILE Mobile上報喜，表示圈外人太太已在昨日為他誕下男嬰，母子平安。

MAKIDAI原名真木大輔，他是在去年元旦宣佈在2018年除夕娶女友為妻，兩人相戀三年，婚後多年終於誕下首個小孩，本月27日將是MAKIDAI的45歲生日，月底將與B仔共度首個生日。

至於39歲隊友AKIRA，同樣於去年宣佈婚訊，與台灣第一名模林志玲閃婚至今，一直傳出正積極造人，已45歲的志玲姐姐，被指在2014年時進行雪卵手術，當時雪卵9粒備用，兩年後再加碼雪多6粒，其夫AKIRA早前談到生BB，他表示不排除透過人工受孕方式孕育「愛的結晶」，故兩人要生B還是有可能。

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