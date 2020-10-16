無綫冇份丨黃秋生爭亞洲視帝望現身新加坡 嘲港府「旅遊氣泡」名改得衰

由ViuTV自家製作的劇集《二月廿九》（Leap Day）及《理想國》（The Republic），兩劇的嶄新題材，不單止叫好叫座，更入圍今屆新加坡亞洲學院創意獎。《二月廿九》先成為香港區的「最佳電視劇」，迎來首個國際性獎項外，會在12月4日在新加坡舉行的頒獎禮，跟其他國家及地區劇集爭取「亞洲大獎」。至於主演《理想國》的黃秋生，亦入圍最佳男主角爭「亞洲視帝」。不過入圍名單中，每年拍不少港劇的無綫，卻一套都冇入圍，不知是無綫沒有報名，還是大台只是北望神州呢？

由新加坡媒體發展管理局（IMDA）主辦的亞洲學院創意獎（Asian Academy Creative Awards ）昨日（15日）公佈今屆入圍名單，黃秋生憑主演的《理想國》入圍最佳男主角，與台劇《三春記》的夏靖庭、大陸劇《鹤唳華亭》的羅晉等爭「亞洲視帝」，黃秋生接受《蘋果》訪問講入圍感受時話︰「咁梗係高興啦，人哋咁畀面。新加坡係好地方，啲叻沙咁好食，仲有海南雞飯。如果有機票又有時間嘅，都會去呀，當旅遊幾日。」秋生表示今次獲提名，是整個《理想國》班底的成功。至於最佳女主角方面就有台劇《舞出寂靜》江宜蓉等入圍爭「亞洲視后」。

此外，秋生有機會受惠香港政府及新加坡政府合力推出的「旅遊氣泡」計劃，免卻14日隔離檢疫，秋生即刻半開玩笑話︰「吓，乜嘢嚟，邊有人改呢啲名，一諗就諗起『泡沫經濟』，不如你叫『（旅遊）頭七』，人衰改啲名都衰過人，肯定唔係新加坡政府改。唔好理佢，總之新加坡係好地方，亦都多謝佢咁畀面。」至於香港商務及經濟發展局局長邱騰華，昨日舉行記者會宣佈跟新加坡就「航空旅遊氣泡」機制達成原則性協議，主要內容是旅客接受兩地互認的聚合酶連鎖反應（PCR）測試，旅客抵達入境後毋須接受強制檢疫或履行居家通知，藉此促進雙邊旅遊業。

至於劇集方面，《二月廿九》成為今屆香港區「最佳電視劇」（Best Drama Series），而其他地區還有韓國的《愛的迫降》，以及台灣的《誰是被害者》等，共11個國家及地區的劇集，將於12月舉行的頒獎禮上爭奪「亞洲大獎」殊榮。得悉《二月廿九》入圍兼獲香港區「最佳電視劇」，導演羅嘉駿在社交網留言表示︰「《二月廿九》贏得嘅第一個國際獎項 - Asian Academy Creative Awards香港區Best Drama！無呢班痴線佬製作團隊同埋超熱情觀眾就成就唔到229，再次多謝大家。」

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