周杰倫遭借名騙財 前東森高層王世均罪成被判監4個月

台灣天王周杰倫遭人借名騙財！周杰倫、劉畊宏等人曾加入「天台飲食文化股份有限公司」，但2014年2月、6月間已先後辭任天台公司董事，不再過問該公司營運，也不是股東。早前有兩名投資人控告前東森電視業務行銷總部副總王世均，指他謊稱將與周杰倫、劉畊宏合開咖啡店，誘騙他們入股投資300萬台幣(約75萬港元)，事後卻將投資款拿去償還債務，一審原依詐欺取財罪判王世均10個月徒刑，上訴後因王世均認罪且當庭給付支票賠償被害人，高雄高分院改輕判他4個月徒刑，或以罰金12萬台幣（約3萬港元）代替有期徒刑。

判決指出，王世均明知他在台北經營的「天台飲食文化股份有限公司」，2014年8月起就已因周轉不靈遭銀行註記為拒絕往來戶，且資金缺口龐大，竟在同年9 、10月間向黃姓、謝姓兩名投資人謊稱「天台公司」有歌手周杰倫、劉畊宏等隱名股東，因周杰倫想要南下高雄經營咖啡店，計畫由天台公司與投資人共同以另成立新設公司等方式經營，並提出以公司名義標得高雄市政府城市光廊委託經營案等資料取信對方。

黃男2人誤信天台公司有在高雄經營咖啡店的意願及能力，因而同意與天台公司共同投資成立密斯特杰餐飲顧問公司，並與王世均簽立合作意向書，初期各出資150萬台幣（約37.5萬港元）入股，天台公司則允諾出資1200萬台幣（約30萬港元）。怎料，王世均見2人匯錢投資後，隔天就指示母親將款項提領一空，並分別用來償還天台公司積欠的員工薪資、水電費、電信費等營運債務，後因天台公司應匯入投資的款項則遲遲未入帳，黃男等人追問時，王世均也無法交待投資資金運用情形，2人才知受騙怒提告。

王世均最後認罪，法官裁定王世均詐欺罪名成立，但考慮他與受害人達成調解，並當庭給付各180萬台幣（約45萬港元）支票，確有悔意，因此輕判他有期徒刑4月，並可以罰金代替有期徒刑。

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