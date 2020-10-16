港女前妻CaCa戀情修成正果宣佈再婚 曾傳背咳神出軌

政治漫畫家咳神（Cuson）自2009年活躍於社交網以幽默抵死、諷刺時弊的漫畫而打響名堂，曾因題材敏感，使他的facebook兩次被封，此外Cuson亦有另一個漫畫系列《我的港女老婆》，記錄Cuson與當時妻子CaCa的生活點滴，結婚近10年被視為「模範夫妻」，FB的fans逾13萬，直至2018年Cuson與CaCa離婚，同時宣佈《我的港女老婆》系列停刊。

昨日Cuson前妻CaCa宣佈再婚，並在IG貼出婚照，稱感恩此生遇上對方，要一起相愛到老，笑稱自己要企上木箱先可以影到這張合照，直至今早已有596個likes。

其實早在2018年CaCa跟Cuson宣佈分開未夠1個月，她已承認「找到了幸福，即使千夫所指，萬人所踏，也沒關係」，已被網民批評她早有第三者，同年12月更高調稱男友已向她求婚，而網民也火速起底，搵出「Cacalovesing」的IG，當中記錄「148&182」的愛情故事，成個Page只有2個followers，不少fans有感Cuson慘被戴綠帽，CaCa為保護這段戀情避免受到網民狙擊，一直把自己的IG閂留言功能，也上載不少放閃合照。

現時Cuson 已找到真命天女，近年在「怪叔叔」系列也有加插女友角色，畫下跟女友日常生活的小故事，放閃晒恩愛，各自找到生命的另一半！

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