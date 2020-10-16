惡人曾偉明曾被大台高層「睇死」：仲好闊佬加五十蚊人工

現年67歲曾偉明出身大台，憑「惡形惡相」外貌，專演流氓、蝦蝦霸霸的村長。早前他出席好友苑瓊丹主持節目《開工大吉77》，被老友逼在螢幕前向老婆示愛，他講到當年「廉價出讓青春」拍打戲及三倍人工邀過檔亞視，見證過當年的亞視輝煌時代。

講到入行經過，曾偉明笑言跟許多藝人一樣都是「誤打誤撞」，雖然目前是半退休狀態，但心中仍有一團火及戲癮，希望可以遇到好劇本：「世事就係咁，當年陪朋友去考佳視訓練班，佢考唔中、我考得中！諗住入行做明星，點知俾人調咗去學做武師，但未做過電視圈，咁咪試吓讀三個月囉。之後到無綫又請人，我又考中，從此令我愛上演戲。」

曾偉明自言因外表「惡形惡相」，多年來未試過拍感情戲：「咁多年都未試過有女伴嘅角色，都係叫我打戲多，所以老婆唔會怕我戲假情真，都冇得嚟真！當年我經常要拍打戲，試過連續兩年都喺八廠（專拍動作場面）度日，拍親都係賣埠冇得睇番，加上古裝劇又花時間，最長試過拍足7日都係計一個騷，簡直係唔抵，我呢13年係『廉價出讓青春』。」

講到當年由大台過檔亞視，除了對方的誠意，多少是受不了被大台高層「睇死」。當時曾偉明即將滿約前，他跟周潤發到新加坡做舞台劇，他回想當年大台高層逼續約︰「我話返嚟先簽新約啦，點知公司拋份合約嚟就話『簽啦，你唔簽去得邊啊』，仲好闊佬加五十蚊人工，我就點都唔簽住！嗰陣亞視高層專登飛嚟新加坡搵我傾，人工加三倍即時畀訂金，返到香港仲約你食飯簽約，第一次感受大明星待遇。」在亞視期間亦促成他完成代表作《再見艷陽天》。

現時曾偉明處於半退休狀態，出任村長幫助居民，閒時釣魚打發時間：「而家兒子都好乖，佢都明白我返工辛苦，自己未讀過大學，佢要幫我完成心願。太太係我嘅初戀，幾十年嚟都未同佢講過『我愛你』，因為我哋係戲行，越唔講就越真實，呢次透過節目被逼示愛，苑仔真係大整蠱。」

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