王浩信餅印細佬過檔友台做大茄 目標遠大想做影帝

在娛樂圈靠的除了實力，還需要一點運氣。37歲的王浩信近年獲大台力捧，劇接劇無停手，早前播出的劇集《反黑路人甲》更獲譚詠麟「加持」，讚他是「有黃子華及周星馳的混合體」，今年有望再奪視帝。事業得意，但王浩信卻甚少談家事，與太太陳自瑤屢傳婚變，最近被指沒有提攜比他細7年的親細佬王偉彤(Tony)，被無綫投閒置散，早前轉投ViuTV，在新劇《熟女強人》中做大茄，發展與哥哥有天壤之別。

今年30歲的王偉彤，身高6呎2，無論樣貌、外形和聲線都跟王浩十足餅印一樣，在美國大學畢業後回港做過保險和銀行業，2016年參加香港先生競選，可惜第二輪已被foul出局三甲不入。之後Tony參加內地節目《非常完美》和《飛虎之潛行極戰》中飾演O記警員灰熊等等，由於工作量不多，他就邊做保險邊等演出機會，他在Facebook留言：「如果你想要在你自己嘅行業成功，你一定要set個目標。你如果你（做）演員，你一定要target做影帝。I like this Quote.」有達遠大理想。

最近Tony在ViuTV新劇《熟女強人》中登場，演被戀足癖騷擾女子之男朋友，雖然與胡杏兒只有一場對手戲，但Tony仍七情上面，相當落力。而今年初武漢肺炎爆發後，很多人的生活都受到疫情影響，內地更有地方禁止人民打麻雀，Tony亦就以此題材，拍了一套抗疫短片，Tony打扮成王浩信《踩過界》的「盲俠」造型，詐看之下與哥哥幾可亂真，他在Facebook推介短片，笑言是「嘔心瀝血之作」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！