EXO第四名當兵成員 人父Chen宣佈本月入伍

上月踏入28歲的韓國人氣男團EXO成員Chen，今年1月突然於官方粉絲網站公開親筆信自爆戀情及婚訊，當時有指其圈外未婚妻已懷有身孕，其妻於4月誕下女兒，Chen成為組合的首名人夫及人父。

對於Chen一直隱瞞戀情，令到一眾fans大為不滿並要求他退團，不過目前Chen所屬的SM事務所未有回應。Chen今日公開親筆信，宣佈將於本月26日入伍，成為組合第四名入伍成員。信中內容寫道：「最近日夜溫差比較大，大家過得好嗎？炎熱的天氣過去，不知不覺就到了冬天，今次我寫下這封信的原因，是想向大家傳遞於10月26日入伍的消息，用文字問候大家。為了今後能夠以更加成長的面貌和大家見面，服役期間我會保持健康的心態及強健的體魄，希望大家也能保持健康，一直都很感謝大家，愛你們。」而SM就表示Chen當日將會低調入伍，不會公開服役地點及入伍時間。

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