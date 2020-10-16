現時27歲的余香凝（Jennifer）日前驚爆未婚懷孕，更將在下月成婚，其後她在Ig貼相公告喜訊：「感激上天讓我們遇上，即使未來充滿着未知，只知道餘生會和你手牽手一起過每一天。」為保護未婚夫，她貼出的婚照只有對方的側面，更未有透露未婚夫的背景，只說他是圈外人，十分神秘。不過《蘋果》昨日發現余香凝及未婚夫已登記排期註冊，未婚夫的身份首度曝光。

陸政渡疑做證券交易

余香凝的夫婚夫名叫陸政渡，現年40歲，兩人同樣報稱住西營盤，職業一欄則均未有填寫。翻查資料，有一個與她的未婚夫中、英文名寫法相同的陸政渡，在2013年曾在新鴻基投資服務有限公司任職有關證券交易的工作，未知是否屬同一個人。《蘋果》曾向余香凝求證，但未有回覆，其後她的經理人表示：「對於Jennifer先生嘅背景唔回應太多，謝謝。」前年余香凝與陳家樂結束三年情後，曾被指戀上保險界才俊許焯倫（Victor），但兩人一直未有承認，余香凝婚訊傳出後，一度有指Victor是準新郎，但如今謎團已解開。

另外，早前曾有傳余香凝跟黃宗澤合作時被男方追求，她未有接受反而向男方女友陳嘉桓告密，結果黃宗澤即跟余香凝割席。昨日陳嘉桓到灣仔出席活動，她澄清跟余香凝並非很熟絡：「我都係睇新聞先至知佢結婚，未見過佢男朋友，知佢有拍拖但係冇見過，有冇BB就唔知，淨係知佢好想結婚。」陳嘉桓近日瘦身成功，緋聞男友黃宗澤有否讚賞？陳嘉桓說：「點解成日將我同佢連繫上，佢無端端點會讚我，我哋嗰陣開工拍嘢只係間唔中聚餐，後尾都冇，疫情同好多朋友都少見咗，冇乜特別聯絡。」

岑杏賢準夫婿住半山

至於日前生日時被好姊妹踢爆跟圈外男友閃婚的岑杏賢，同樣已入紙註冊，擬結婚通知書上又顯示她與未婚夫張嘉俊同月同日生日，對方本月初剛滿35歲，報住半山舊山頂道，可見家境不錯。此外，何雁詩與鄭俊弘於下月7日在港簽字結婚，而婚宴因疫情而延期到明年，《蘋果》見兩人日前已入紙登記註冊，原來鄭俊弘真名為鄭榮基，兩人同報住大埔。